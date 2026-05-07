French-Open-Vorbereitung
Tennisspielerin Maria kassiert klare Niederlage in Rom
Tatjana Maria
Tatjana Maria muss in Rom eine deutliche Niederlage hinnehmen. (Archivbild)
Frank Molter. DPA

Nicht einmal eine Stunde verbringt Tennisspielerin Tatjana Maria in ihrer Zweitrunden-Begegnung auf dem Platz. Dann ist die Enttäuschung vor den French Open besiegelt.

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Rom (dpa) – Nach dem erfolgreichen Auftakt für die deutschen Tennis-Frauen in Rom ist Tatjana Maria in der zweiten Runde mit einer heftigen Niederlage ausgeschieden. Mit einem 2:6, 0:6 gegen die Rumänin Sorana Cirstea verabschiedete sich die 38-Jährige aus dem Sandplatz-Turnier. Nach nur 54 Minuten war die Partie für die Schwäbin beendet.

Wie Maria hatten zuvor Laura Siegemund und Eva Lys ihre Auftakthürden bei dem WTA-1000-Event gemeistert. Nur Tamara Korpatsch ereilte das Aus in Runde eins. In der italienischen Hauptstadt bereiten sich die Tennisprofis auf die French Open vor, die am 24. Mai in Paris beginnen.

© dpa-infocom, dpa:260507-930-48437/1

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Sport

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