Tatjana Maria hat ihre Siegesserie beim Tennisturnier in Eastbourne fortgesetzt. Nun spielt sie um den Finaleinzug.

Eastbourne (dpa) – Tennisspielerin Tatjana Maria steht beim WTA-Turnier in Eastbourne im Halbfinale. Die 38-Jährige bezwang im Viertelfinale die halb so alte Tschechin Tereza Valentova mit 6:3, 7:5. Nach 1:38 Stunden verwandelte Maria ihren Matchball durch einen Fehler der Kontrahentin. Damit bleibt die frühere Wimbledon-Halbfinalistin bei dem Rasenturnier in Eastbourne ohne Satzverlust.

«Ich bin wirklich glücklich mit meinem Spiel heute, sie war eine harte Gegnerin», sagte Maria im Interview auf dem Platz. Auch Valentova konnte sich nur phasenweise auf das unorthodoxe Rasen-Spiel der zweifachen Mutter mit vielen unterschnittenen Bällen auf Vor- und Rückhand sowie gelegentlichen Angriffen einstellen.

Nun gegen ehemalige French-Open-Siegerin

Nächste Kontrahentin ist nun an diesem Freitag (12.00 Uhr) die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland. «Das wird wieder hart, sie ist eine sehr gute Rasenspielerin. Jetzt lasse ich mich erst einmal behandeln, dann denke ich an morgen», sagte Maria. Das bisher einzige Duell der beiden gewann sie 2022 im Achtelfinale von Wimbledon knapp in drei Sätzen.

Das Turnier in Eastbourne dient der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in London. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Montag.