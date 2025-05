Tennisspielerin Lys verpasst zweite Runde in Straßburg

Eva Lys erkämpft sich über die Qualifikation einen Startplatz im Hauptfeld des Turniers in Straßburg. Doch dort ist in der ersten Runde Endstation.

Straßburg (dpa) – Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Straßburg bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Deutschlands aktuell beste Tennisspielerin musste sich zum Auftakt der leicht favorisierten Chinesin Wang Xinyu mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Nach 1:48 Stunden war das Match und damit auch das Sandplatzturnier für die Hamburgerin beendet. Lys, aktuell in der Weltrangliste auf Platz 59 geführt, hatte sich über die Qualifikation einen Startplatz im Hauptfeld des 500er-Turniers erkämpft.

Für Lys geht es nun nach Paris, wo am Sonntag die French Open beginnen. Die Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison findet am Donnerstag statt.