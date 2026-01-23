Im Tennis gibt es erneut eine auffällige Dopingprobe. Die Kroatin Fett ist erst einmal raus aus dem Turniergeschehen.

London (dpa) – Wegen eines positiven Dopingbefunds ist die kroatische Tennisspielerin Jana Fett (29) vorläufig gesperrt. Bei einer Probe, die im November beim Billie Jean King Cup in Kroatien abgegeben wurde, seien drei verbotene Substanzen entdeckt worden, teilte die zuständige Tennis Integrity Agency mit. Die B-Probe habe das Ergebnis bestätigt.

Fett kann gegen die Sperre, die seit dem 22. Dezember 2025 in Kraft ist, Berufung einlegen, hat dies aber bisher noch nicht getan. In der Weltrangliste zählte Fett zu den Top 100. Ihre beste Platzierung war Position 97, die sie im Oktober 2017 erreichte. Im Moment belegt sie Rang 189.