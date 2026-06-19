Ein potenzieller Kontrahent von French-Open-Champion Alexander Zverev wird auch in Wimbledon noch nicht wieder mit dabei sein. Holger Rune schuftet für sein Comeback.

Kopenhagen (dpa) – Acht Monate nach seinem Achillessehnenriss kann Dänemarks Tennis-Hoffnung Holger Rune in Wimbledon noch nicht sein langersehntes Comeback feiern. Trotz Reha-Fortschritten sagte der 23-Jährige für den Rasen-Klassiker in London ab, wie er und sein Team in einer auf Instagram veröffentlichten Mitteilung bekanntgaben.

«Wimbledon zu verpassen, ist keine leichte Entscheidung», erklärte Rune. Das langfristige Ziel bleibe aber unverändert, stärker und auf höchstem Niveau auf die Tour zurückzukehren. Diesem Ziel komme er täglich näher, und es sei sehr befriedigend, diesen Fortschritt zu spüren.

Die einstige Nummer vier der Weltrangliste hatte sich beim ATP-Turnier in Stockholm im Oktober 2025 während eines Matches gegen den Franzosen Ugo Humbert die linke Achillessehne gerissen. Seitdem arbeitet er am Comeback.

Der Däne wollte ursprünglich vor einem Monat beim Turnier am Hamburger Rothenbaum und im Anschluss bei den French Open wieder angreifen, wurde jedoch von Knieproblemen gestoppt. Dann hoffte Rune auf die Rasensaison und auf Wimbledon – auch das also vergeblich.