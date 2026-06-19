Tatjana Maria erkämpft sich von einem 0:4-Rückstand eine 5:4-Führung. Doch dann geht bei der Tennisspielerin in Nottingham nichts mehr.

Nottingham (dpa) – In der Vorbereitung auf Wimbledon hat Tennisspielerin Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Nottingham den Sprung ins Halbfinale verpasst. Nach einem ungewöhnlichen Spielverlauf zog die 38 Jahre alte Schwäbin im Viertelfinale gegen die favorisierte Tschechin Marie Bouzkova mit 5:7, 0:6 den Kürzeren.

Gegen die Nummer vier der Setzliste lag Maria schnell mit 0:4 hinten, drehte dann aber zwischenzeitlich die Partie und führte dank fünf Spielgewinnen in Serie 5:4. Dies konnte die deutsche Tennisspielerin aber nicht nutzen, um den ersten Durchgang für sich zu entscheiden. Sie verlor neun Spiele nacheinander – und nach dem Satzverlust ging das Match deutlich an die Kontrahentin.

Absturz in der Tennis-Weltrangliste

Für Maria sind die Turnier-Wochen auf Rasen eine wichtige Saison-Phase. Nach ihrem Titel-Coup im Londoner Queen's Club vor einem Jahr schied sie dort in der vergangenen Woche im Achtelfinale aus und rutschte dadurch in der Weltrangliste deutlich von Platz 52 auf 117 ab. In der kommenden Woche tritt Maria noch in Eastbourne an, ehe am 29. Juni der Rasenklassiker in Wimbledon losgeht.