Stuttgart (dpa) – Dem Australier Nick Kyrgios ist bei seinem Comeback auf der Tennis-Tour in Stuttgart ein überraschend souveräner Auftakterfolg gelungen. Der dauerverletzte Wimbledon-Finalist von 2022 gewann bei der Rasenveranstaltung gegen den an Position acht gesetzten Franzosen Corentin Moutet 6:3, 6:4 und zog damit ins Achtelfinale ein.

«Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein und Tennis auf hohem Niveau zu spielen», sagte der 31-Jährige. Er wisse noch nicht, ob er sagen könne, dass er sich selbstbewusst fühle. Nach der Wiederherstellung seines Handgelenks und vier Knie-Operationen stecke er viel Arbeit in seinen Körper. «Mal sehen, wie ich mich morgen fühle», sagte Kyrgios.

Für den ehemaligen Top-20-Spieler war es erst der zweite Auftritt in diesem Jahr, der erste seit Anfang Januar. Ende Dezember hatte er mit einem Showkampf gegen die belarussische Weltranglistenerste Aryna Sabalenka für Aufmerksamkeit gesorgt und diesen klar für sich entschieden. Zuvor hatte Kyrgios ebenfalls lange pausiert und seit März 2025 kein Match mehr bestritten.