Sandplatz-Turnier
Tennisprofi Hanfmann verpasst Finaleinzug in Kitzbühel
ATP-Tour - Kitzbühel
Kein Finale: Hanfmann verliert gegen den Franzosen Halys. (Archivbild)
Expa. DPA

Acht Matchbälle wehrt Tennisspieler Yannick Hanfmann in seinem Halbfinale in Kitzbühel ab. Eine Wende scheint möglich, doch der Comeback-Erfolg bleibt aus.

Kitzbühel (dpa) – Tennisprofi Yannick Hanfmann muss nach seinem Halbfinal-Aus in Kitzbühel weiter auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour warten. Der Karlsruher verpasste mit dem 4:6, 6:7 (2:7) gegen den Franzosen Quentin Halys den Einzug ins Endspiel der Sandplatz-Veranstaltung. Im zweiten Satz lag Hanfmann bereits mit 2:5 zurück, kämpfte sich aber noch einmal heran. Insgesamt acht Matchbälle von Halys wehrte er ab, ehe es in den Tiebreak ging, den der deutsche Tennisspieler glatt verlor.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-433225/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren