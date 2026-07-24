Kitzbühel (dpa) – Tennisprofi Yannick Hanfmann muss nach seinem Halbfinal-Aus in Kitzbühel weiter auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour warten. Der Karlsruher verpasste mit dem 4:6, 6:7 (2:7) gegen den Franzosen Quentin Halys den Einzug ins Endspiel der Sandplatz-Veranstaltung. Im zweiten Satz lag Hanfmann bereits mit 2:5 zurück, kämpfte sich aber noch einmal heran. Insgesamt acht Matchbälle von Halys wehrte er ab, ehe es in den Tiebreak ging, den der deutsche Tennisspieler glatt verlor.

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