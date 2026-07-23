Die Titelpremiere auf der ATP-Tour ist ein Ziel für Yannick Hanfmann. In Kitzbühel kann der Tennisprofi weiter darauf hoffen.

Kitzbühel (dpa) – Tennisprofi Yannick Hanfmann steht beim ATP-Turnier in Kitzbühel zum vierten Mal im Halbfinale. Der Karlsruher setzte sich im Viertelfinale überraschend glatt in nur 78 Minuten gegen den Argentinier Sebastian Baez 6:3, 6:1 durch und wahrt die Chance auf seinen ersten ATP-Titel. Im Halbfinale des Sandplatz-Turniers trifft der 34-Jährige auf den Franzosen Quentin Halys.

«Mir fehlen die Worte», sagte Hanfmann beim Siegerinterview. «Was für eine großartige Leistung. Ich bin einfach glücklich, auf diesem Platz zu spielen. Ich liebe es.»

2020 hatte Hanfmann bei seiner ersten Halbfinal-Teilnahme in Kitzbühel den Sprung ins Finale geschafft. 2022 und 2024 schied er jeweils in der Vorschlussrunde aus.