Zunächst schnuppert Daniel Altmaier in Paris an der nächsten Überraschung. Doch dann muss er sich einem starken Kanadier doch geschlagen geben.

Paris (dpa) – Daniel Altmaier ist beim Masters-1000-Turnier in Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Tennisprofi musste sich in der französischen Hauptstadt dem an Nummer neun gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 3:6, 2:6 geschlagen geben. In der Runde zuvor hatte sich Altmaier gegen den Weltranglisten-Neunten Casper Ruud aus Norwegen durchgesetzt und damit für eine große Überraschung gesorgt.

Gegen Auger-Aliassime gelang Altmaier ein frühes Break, das er in der Folgezeit souverän verteidigte. Nach 50 Minuten holte sich die deutsche Nummer zwei den ersten Satz. Im zweiten Durchgang vergab Altmaier beim Stand von 2:2 einen Breakball und musste wenig später selbst seinen Aufschlag abgeben. Nach 1:28 Stunden schaffte Auger-Aliassime den Satzausgleich.

Altmaier verlor nun seinen Rhythmus und gab im dritten Satz sofort wieder sein Service ab. Der Kanadier war jetzt deutlich besser und machte das Weiterkommen nach 2:11 Stunden perfekt.

Zverev am Abend im Einsatz

Alexander Zverev trifft in seinem Achtelfinale heute Abend auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Der Weltranglisten-Dritte ist Titelverteidiger in Paris, tat sich in seinem Auftaktspiel gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli aber sehr schwer und behauptete sich erst in drei Sätzen.