Daniel Altmaier verliert sein Auftaktmatch gegen den Tschechen Tomas Machac in drei Sätzen. Nun sind die Augen auf Alexander Zverev gerichtet, der vor seiner ersten Aufgabe gewarnt sein dürfte.

Monte-Carlo (dpa) – Tennisprofi Daniel Altmaier hat sein Auftaktmatch beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo verloren. Der Deutsche unterlag dem Tschechen Tomas Machac in einer umkämpften Partie mit 4:6, 6:1, 3:6.

Nach verlorenem ersten Satz zeigte sich Altmaier stark verbessert. Nach einem schnellen Break zum 3:1 wehrte er in einem umkämpften Aufschlagspiel Breakbälle ab und erhöhte auf 4:1 – die Entscheidung im zweiten Durchgang. Im entscheidenden dritten Satz gab Altmaier beim Stande von 2:3 seinen Aufschlag ab – und schaffte kein Re-Break mehr.

Altmaiers Formkurve hatte zuletzt nach oben gezeigt. Nach einem denkbar schlechten Start ins neue Jahr mit acht Auftaktniederlagen in Folge hatte er bei einem Challenger-Turnier in Neapel immerhin das Finale erreicht und danach in beim ATP-250-Turnier in Bukarest zwei Spiele gewonnen.

Zverev vor Auftaktspiel gewarnt

Für den deutschen Tennisstar Alexander Zverev beginnt das Turnier nach einem Freilos mit dem Zweitrunden-Match gegen den chilenischen Qualifikanten Cristian Garin. Zverev dürfte gewarnt sein, in bisher drei Aufeinandertreffen konnte der Deutsche gegen den 29-Jährigen erst einmal gewinnen.