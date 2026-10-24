Jan-Lennard Struff besiegt im Halbfinale dank einer starken Leistung den favorisierten Arthur Fils. Im Endspiel wartet nun ein Gegner, gegen den er bislang noch nie gewinnen konnte.

Brüssel (dpa) – Jan-Lennard Struff hat bei den European Open in Brüssel überraschend das Finale erreicht. Der 36-Jährige besiegte den favorisierten Franzosen Arthur Fils dank einer starken Leistung mit 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:5). Im Finale am Sonntag trifft Struff auf den Niederländer Tallon Griekspoor, gegen den der Deutsche bei bislang drei Aufeinandertreffen noch nie gewonnen hat. Seinen bisher einzigen Turniersieg auf der ATP-Tour im Einzel feierte Struff 2024 bei den BMW Open in München.

«Das war ein unglaubliches Spiel, ich bin sehr glücklich», sagte Struff. Der Einzug ins Endspiel bedeute ihm viel. «Es ist immer etwas Besonderes, ein Finale zu spielen.»

Fils servierte bereits zum Matchgewinn

Struff trat gegen den Favoriten Fils von Beginn an entschlossen auf, servierte stark und lag schnell ein Break vorn. Beim Stande von 5:3 vergab er bei Fils' Aufschlag drei Satzbälle, den vierten dann bei eigenem Service nutzte er. Auch im zweiten Satz ließ Struff seinen Gegner zunächst kaum ins Spiel kommen. Der topgesetzte 22-Jährige steigerte sich aber, die Entscheidung fiel im Tiebreak. Dort wehrte der Routinier zunächst drei Satzbälle ab, bevor Fils sich durchsetzte.

Im umkämpften Entscheidungssatz unterlief Struff beim Stand von 4:4 zur Unzeit ein Doppelfehler. Fils gelang das Break und servierte zum Matchgewinn, doch Struff schaffte das Re-Break. In einem spannenden Tie-Break nutzte der Deutsche dann seinen ersten Matchball.