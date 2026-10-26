Zwei Grand-Slam-Titel, Nummer eins der Welt und auch noch der Triumph im Davis Cup? Alexander Zverev will sein Traumjahr krönen. Aus Sicht des deutschen Teamchefs ist dies nicht selbstverständlich.

Bologna (dpa) – Mit Alexander Zverev will das deutsche Tennis-Team bei der Finalrunde in Bologna den ersten Titelgewinn im Davis Cup seit 1993 feiern. Neben dem zweimaligen Grand-Slam-Turniersieger nominierte Bundestrainer Michael Kohlmann auch das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz sowie Jan-Lennard Struff für die Endrunde der besten acht Mannschaften vom 24. bis 29. November.

Teamchef: Teilnahme von Zverev nicht selbstverständlich

«Wir haben ein starkes Team mit großer Qualität, viel Erfahrung und Spieler, die mit Druck umgehen können. Mit Sascha haben wir den momentan besten Spieler der Welt in unseren Reihen», sagte Kohlmann. «Dass Sascha trotz seiner kräftezehrenden Saison erneut für Deutschland antreten will, ist nicht selbstverständlich und zeigt, welchen Stellenwert das Team für ihn hat.» Den fünften Platz im deutschen Aufgebot ließ der Teamchef zunächst offen.

Deutschland trifft beim Final 8 zunächst am 26. November auf Großbritannien. Im Halbfinale würde zwei Tage später der Sieger des Duells zwischen Spanien und Österreich warten. Im vergangenen Jahr war das deutsche Team in der Runde der besten vier Teams an Spanien gescheitert.

Zverev: Möchte jede Chance auf Davis-Cup-Titel nutzen

Zverev könnte seine Saison nach den Triumphen bei den French Open und den US Open sowie dem baldigen Sprung an die Spitze der Weltrangliste im Davis Cup krönen. Bereits in dieser Woche kann der 29-Jährige den Sprung an die Nummer eins der Welt perfekt machen, wenn er beim Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht.

Bereits zuvor hatte Zverev seine Bereitschaft erklärt, auch Ende November wieder für Deutschland spielen zu wollen. Nur wenige Tage nach seinem Triumph bei den US Open hatte er im westfälischen Halle gegen Kroatien mit zwei Siegen den Grundstein für den Einzug in die Finalrunde gelegt.

Der Titel im Davis Cup ist ein großes Ziel von Zverev. «Ich denke, wir haben eine Mannschaft, mit der wir weit kommen können», hatte der 29-Jährige mit Blick auf die Finalrunde in Bologna gesagt. «Wir als deutsche Mannschaft werden irgendwann älter. Ich glaube, dass wir dieses Jahr und vielleicht auch noch die nächsten zwei, drei Jahre die Chance haben. Und ich möchte jede Chance nutzen, den Davis Cup zu gewinnen.»