Halle/Westfalen (dpa) – Deutschlands Teamchef Michael Kohlmann hat mit großem Respekt auf die Zusage von Alexander Zverev für das Davis-Cup-Duell mit Kroatien reagiert. «Es wäre ja jetzt relativ einfach gewesen für ihn zu sagen, ich bin platt oder es zwickt etwas. Aber es zeigt, dass er Bock hat», sagte Kohlmann im westfälischen Halle. Dort kämpfen Zverev und Co. am Samstag und Sonntag um den Einzug in die Finalrunde des Davis Cups, die vom 23. bis 29. November in Bologna stattfindet.

Zverev hatte am Sonntag bei den US Open in New York seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen und eine Teilnahme am Davis Cup danach zunächst offen gelassen. «Ich möchte sehr, sehr gerne Davis Cup spielen. Alle in meinem Umfeld versuchen, mich davon abzuhalten», hatte Zverev nach seinem Finalsieg gegen den Amerikaner Ben Shelton gesagt. Nun setzte sich der Weltranglisten-Zweite offenbar durch und wird das deutsche Team in Halle anführen.

Kroatien ohne Cilic

Die Kroaten müssen dagegen auf ihren Topspieler verzichten. Der 37 Jahre alte Marin Cilic muss wegen einer Verletzung passen. Auch deshalb geht das deutsche Team als klarer Favorit in die Partie. Außer Zverev gehören noch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sowie die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz zur Mannschaft. Krawietz und Pütz hatten bei den US Open das Finale erreicht.