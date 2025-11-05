Tennis-Star Venus Williams plant für 2026

Bei den US Open hatte Venus Williams ihre Zukunft offen gelassen. Nun gibt es erste Pläne für die neue Saison. In Neuseeland soll es für sie losgehen.

Auckland (dpa) – Auch mit 45 Jahren plant US-Sportstar Venus Williams für die kommende Tennis-Saison. Die ältere Schwester von Serena Williams werde beim Turnier im neuseeländischen Auckland vom 5. bis 11. Januar antreten, teilten die Organisatoren mit. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die Australian Open (12. Januar bis 1. Februar), dem ersten großen sportlichen Highlight der neuen Saison.

Eine Turnier-Reise nach Neuseeland kann zwar als Zeichen gewertet werden, dass die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin auch die Australian Open ins Visier genommen hat. Ob Venus Williams allerdings auch bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne dabei sein wird, ist offen.

Die US-Amerikanerin war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.

In New York hatte Venus Williams ihre Zukunftspläne offen gelassen und über Zweifel gesprochen, ob sie für Tennis noch weite Reisen auf sich nehmen wolle.