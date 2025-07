In Newport stand Tatjana Maria noch im Endspiel. Beim Turnier in Hamburg ist für die aktuell beste deutsche Tennisspielerin aber nach der ersten Runde Schluss. Auch Niemeier ist ausgeschieden.

Hamburg (dpa) – Tatjana Maria ist beim Hamburger Tennisturnier bereits in der ersten Runde gescheitert. Die aktuelle deutsche Nummer 1 musste sich in ihrem Auftaktspiel beim WTA-250-Turnier am Rothenbaum Wiktorija Tomowa mit 3:6 und 6:7 (5:7) geschlagen geben. Für die 37-Jährige war es zugleich die vierte Niederlage im vierten Duell mit der Bulgarin.

«Das war jetzt nicht die beste Auslosung für mich», hatte Maria vor der Partie eingeräumt und sollte sich bestätigt sehen. Nach dem verlorenen ersten Durchgang führte die Schwäbin im zweiten Durchgang zwar mit 5:3, musste dann aber in den Tiebreak. In diesem erspielte sich Tomowa zwei Matchbälle, nutzte den zweiten davon und besiegelte nach 1:45 Stunden Spielzeit somit das Aus der in der Hansestadt an Nummer 3 gesetzten Maria.

Auch Niemeier raus

Auch ausgeschieden ist Jule Niemeier. Sie unterlag in ihrem Erstrunden-Match der an Nummer 2 gesetzten Ukrainerin Dajana Jastremska mit 4:6 und 3:6.

Die an Nummer eins gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa gewann ihr Auftaktmatch souverän mit 6:0, 6:3 gegen die niederländische Qualifikantin Eva Vedder.