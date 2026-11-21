Das war dramatisch: Kevin Krawietz und Tim Pütz scheiden nach packendem Match-Tiebreak beim Prestige-Turnier in Turin aus. Ein letztes Ziel bleibt dem Duo aber noch, ehe sie sich trennen.

Turin (dpa) – Dem Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz bleibt ein krönender Abschluss ihrer gemeinsamen Zeit auf der ATP-Tour verwehrt. Das Tennis-Duo aus Coburg und Frankfurt verlor im Halbfinale der ATP Finals gegen die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti im packenden Match-Tiebreak mit 10:12. Dabei vergaben sie drei Matchbälle. Nach zwei Sätzen hatte es 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) gestanden.

In der Gruppenphase hatten die Deutschen alle drei Matches gewonnen und Hoffnungen auf einen zweiten Triumph genährt. 2024 hatten Krawietz/Pütz als erstes deutsches Doppel beim Prestige-Event in Turin triumphiert.

Die aktuellen ATP Finals waren ihr letztes gemeinsames Turnier auf der Tour. Im Anschluss treten die zweimaligen US-Open-Finalisten noch bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna für das deutsche Team um Alexander Zverev an. Danach gehen sie getrennte Wege: Krawietz tritt künftig mit dem Kroaten Mate Pavic an, Pütz spielt im Januar bei den Australian Open ein letztes großes Turnier mit Yannick Hanfmann und will 2027 seine Karriere beenden.