Nach der Saison ist die gemeinsame Zeit für das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz vorbei. Sie wollen zum Schluss einen großen Titel holen - der Start bei den ATP Finals ist verheißungsvoll.

Turin (dpa) – Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei den ATP Finals mit einem Sieg gestartet. Das Tennis-Duo setzte sich im ersten Gruppenmatch gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) mit 6:1, 6:3 durch und hat damit gute Chancen aufs Weiterkommen.

Weitere Vorrundengegner der Deutschen beim ATP-Saisonabschluss der acht besten Doppel des Jahres in Turin sind Marcel Granollers/Horacio Zeballos und Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewinnen und zweimal das US-Open-Finale erreichen konnten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Pütz will seine aktive Karriere beenden. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an.