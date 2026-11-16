Tennis
Tennis-Doppel Krawietz/Pütz siegt zum Start in ATP Finals
Tennis-Doppel Kevin Krawietz (l)/Tim Pütz
Treten bei den ATP Finals an: Kevin Krawietz (l) und Tim Pütz. (Archivbild)
Christoph Reichwein. DPA

Nach der Saison ist die gemeinsame Zeit für das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz vorbei. Sie wollen zum Schluss einen großen Titel holen - der Start bei den ATP Finals ist verheißungsvoll.

Lesezeit 1 Minute

Turin (dpa) – Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei den ATP Finals mit einem Sieg gestartet. Das Tennis-Duo setzte sich im ersten Gruppenmatch gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) mit 6:1, 6:3 durch und hat damit gute Chancen aufs Weiterkommen.

Weitere Vorrundengegner der Deutschen beim ATP-Saisonabschluss der acht besten Doppel des Jahres in Turin sind Marcel Granollers/Horacio Zeballos und Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewinnen und zweimal das US-Open-Finale erreichen konnten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Pütz will seine aktive Karriere beenden. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an.

© dpa-infocom, dpa:261116-930-4899/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren