Holen sie einen großen Titel zum Abschied? Beim letzten gemeinsamen ATP-Turnier drehen Kevin Krawietz und Tim Pütz auf.

Turin (dpa) – Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat sich bei den ATP Finals vorzeitig fürs Halbfinale qualifiziert. Das Tennis-Duo aus Coburg und Frankfurt gewann auch sein zweites Gruppenmatch gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) mit 10:5 im Match-Tiebreak, nachdem es in den Sätzen 6:7 (4:7), 6:1 gestanden hatte. Es war der erste Sieg im fünften Duell mit Granollers/Zeballos.

Die Turniersieger von 2024 stehen damit schon vor dem letzten Vorrundenmatch gegen die Italiener Bolelli und Andrea Vavassori sicher in der K.-o.-Runde. Zum Auftakt hatten sich Krawietz/Pütz gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) klar in zwei Sätzen durchgesetzt.

Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewinnen und zweimal das US-Open-Finale erreichen konnten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an.