Kevin Krawietz und Tim Pütz spielen am Samstag ums Final-Ticket bei den ATP Finals. In das K.-o.-Match gehen sie mit Rückenwind.

Turin (dpa) – Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat bei den ATP Finals die Gruppenphase mit einer perfekten Bilanz beendet. Das Tennis-Duo aus Coburg und Frankfurt setzte sich in Turin gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 10:7 im Match-Tiebreak durch und holte den dritten Sieg im dritten Match. In den zwei Sätzen hatte es 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) gestanden.

Das Weiterkommen von Krawietz/Pütz als Gruppensieger stand schon vor dem Duell mit den Lokalmatadoren fest. Im Kampf ums Finalticket spielen die Turniersieger von 2024 am Samstag (18.00 Uhr/Sky) gegen die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti.

Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewannen und zweimal das US-Open-Finale erreichten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an.