Boris Becker und Angelique Kerber scherzen im TV über die Möglichkeit, dass ihr Nachwuchs gemeinsam auf dem Tennisplatz steht. In einem Punkt werden Kerbers Kinder ihr aber nicht nachfolgen.

New York (dpa) – Dieses Doppel würde die Herzen vieler deutscher Tennisfans höher schlagen lassen. Bei einem TV-Auftritt haben die beiden Legenden Boris Becker und Angelique Kerber über die Möglichkeit gescherzt, dass ihre Kinder in ferner Zukunft zusammen auf dem Platz stehen. «Dann machen wir Kerber/Becker, deine Kleine kann ja auch spielen», sagte Kerber bei sporteurope.tv.

Becker war im vergangenen November zum fünften Mal Vater geworden, Tochter Zoë Vittoria wurde in Mailand geboren. Kerber ist Mutter von Liana (3) und Ben (1). «Kerber/Becker in 20 Jahren, da wäre ich dabei», sagte Becker. «Aber meine wäre eine Linkshänderin, dafür sorge ich.»

Kerber über Kinder: «Tendenz ist leider Rechtshänder»

Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber ist eigentlich Rechtshänderin, spielte Tennis jedoch mit links. «Die werden beide leider Rechtshänder, ich konnte nichts machen», sagte sie lachend über ihre Kinder. «Beide nehmen den Schläger in die rechte Hand, vielleicht versuche ich das noch umzuändern, aber die Tendenz ist leider Rechtshänder.»

Die 38 Jahre alte Kerber hatte vor gut zwei Monaten ihr Abschiedsspiel absolviert, auch Becker war in Bad Homburg als Gast dabei gewesen. Bei den US Open ist der 58-Jährige, der in seiner Karriere sechs Grand-Slam-Titel feierte, als TV-Experte im Einsatz.