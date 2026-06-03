Der bislang größte Erfolg in der Karriere von Alexander Zverev ist der Olympiasieg 2021 in Tokio. Eintauschen will er ihn gegen nichts auf der Welt - auch nicht gegen seinen Sehnsuchts-Titel.

Paris (dpa) – Würde Alexander Zverev sein Olympia-Gold gegen einen Grand-Slam-Titel eintauschen wollen? Die Antwort auf diese Frage bei der Pressekonferenz nach dem Halbfinaleinzug bei den French Open fiel dem deutschen Tennisstar überhaupt nicht schwer. «Keine Chance», sagte der 29-Jährige ohne zu zögern. Und er erklärte auch, warum.

«Für mich ist die Goldmedaille am schwierigsten zu gewinnen, denn du bekommst nur alle vier Jahre die Chance. Es ist deswegen so besonders, weil es so wenig Leute geschafft haben», meinte der Olympiasieger von 2021: «Ich denke, du tust es für dein Land, du tust es für die Leute zu Hause. Deswegen würde ich niemals meine Goldmedaille für irgendwas eintauschen.» Aber, ergänzte Zverev lächelnd, «ich hätte nichts dagegen, auch noch ein paar Dinge meiner Liste hinzuzufügen».

Zverev jetzt großer Titelfavorit in Paris

Einen Grand-Slam-Turniersieg hat der Hamburger bislang nicht vorzuweisen. Doch bei den diesjährigen French Open in Paris stehen die Chancen sehr gut, nachdem die größten Konkurrenten Jannik Sinner und Novak Djokovic bereits ausgeschieden sind und Titelverteidiger Carlos Alcaraz verletzungsbedingt erst gar nicht angetreten ist.