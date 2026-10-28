Es wird dabei auf tatbegünstigendes Verhalten und die verschiedenen Tricks der Taschendiebe aufmerksam gemacht. Dadurch soll bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe geschaffen werden.
Zudem wird über die Gefahren die vom Bahnbetrieb ausgehen und die richtigen Verhaltensweisen auf Bahnanlagen informiert.
Weitere Informationen gibt es auf
https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl und https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen
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Stefan Döhn
- Pressesprecher -
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Taschendieben keine Chance bieten / Sicherheit auf Bahnanlagen - Bundespolizei Trier informiert
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