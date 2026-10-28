Taschendieben keine Chance bieten / Sicherheit auf Bahnanlagen - Bundespolizei Trier informiert

Im Rahmen einer europaweiten kriminalpräventiven Woche informiert die Bundespolizei Trier am Montag, 2. November 2026, 12-15 Uhr an einem Infostand in der Innenstadt, Simeonstraße (vor Modehaus Hochstetter), wie man sich vor Taschendieben schützen kann und gibt wichtige Tipps zum Thema Sicherheit auf Bahnanlagen.





Es wird dabei auf tatbegünstigendes Verhalten und die verschiedenen Tricks der Taschendiebe aufmerksam gemacht. Dadurch soll bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe geschaffen werden.



Zudem wird über die Gefahren die vom Bahnbetrieb ausgehen und die richtigen Verhaltensweisen auf Bahnanlagen informiert.



Weitere Informationen gibt es auf

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl und https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen



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