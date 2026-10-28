Trier
Taschendieben keine Chance bieten / Sicherheit auf Bahnanlagen - Bundespolizei Trier informiert
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Rahmen einer europaweiten kriminalpräventiven Woche informiert die Bundespolizei Trier am Montag, 2. November 2026, 12-15 Uhr an einem Infostand in der Innenstadt, Simeonstraße (vor Modehaus Hochstetter), wie man sich vor Taschendieben schützen kann und gibt wichtige Tipps zum Thema Sicherheit auf Bahnanlagen.

Lesezeit 1 Minute



Es wird dabei auf tatbegünstigendes Verhalten und die verschiedenen Tricks der Taschendiebe aufmerksam gemacht. Dadurch soll bei potenziellen Opfern das Bewusstsein für die häufigsten Vorgehensweisen der Taschendiebe geschaffen werden.

Zudem wird über die Gefahren die vom Bahnbetrieb ausgehen und die richtigen Verhaltensweisen auf Bahnanlagen informiert.

Weitere Informationen gibt es auf
https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl und https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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