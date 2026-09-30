Neben einem Visum müssen sich Reisende eine Police der nationalen Versicherungsgesellschaft besorgen. Was sie kostet, wo es sie gibt - und warum es einen Unterschied macht, wo man einreist.

Dodoma (dpa/tmn) – Ob Safari in der Serengeti oder Gipfeltour zum Kilimandscharo: Wer nach Tansania reist, muss nun eine Einreiseversicherung abschließen. Diese «Inbound Travel Insurance» sei für alle Reisenden ab 1. Oktober Pflicht, wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt.

Bestenfalls kümmern sich Urlauber vorab online auf der Website der nationalen Versicherungsgesellschaft NIC darum – laut dem Auswärtigem Amt soll der Abschluss der Police aber auch noch bei Ankunft im Land möglich sein. Die Kosten liegen bei rund 44 US-Dollar pro Person, das sind umgerechnet rund 39 Euro. Sie ist für 92 Tage gültig.

Die Versicherung springt nach Angaben der NIC bei medizinischen Notfällen, Gepäckverlust und auch medizinisch notwendigen Rückführungen ein. Dennoch empfiehlt das Auswärtige Amt, dass Urlauber zusätzlich auch in Deutschland eine Auslandsreisekrankenversicherung für die Zeit ihres Aufenthalts abschließen, um für solche Fälle gerüstet zu sein.

Sansibar hat schon seit zwei Jahren eine Pflichtversicherung

Für die Insel Sansibar mit ihren berühmten Stränden, die zu Tansania gehört, gibt es bereits seit zwei Jahren die Pflicht zu einer Einreiseversicherung. Diese kann bei der ZIC abgeschlossen werden, der Zanzibar Insurance Corporation. Sie kostet ebenfalls rund 44 US-Dollar und ist 92 Tage gültig.

Reicht also eine Police, wenn man beispielsweise zuerst Safari und dann Strandurlaub auf Sansibar machen will? Nach den Angaben auf der Website der NIC: ja. Dort steht, dass der Versicherungsschutz sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel besteht. Umgekehrt wird eine ZIC-Police auch auf dem Festland anerkannt. Urlaubern reicht als eine der Versicherungen.

Was sie aber beachten sollten: Reisen sie über das Festland ein, sollten sie die NIC abschließen, reisen sie zuerst auf Sansibar ein, dann entsprechend die ZIC, wie aus einer Mitteilung des Finanzministeriums Tansanias zur Umsetzung hervorgeht.

Zusätzlich zur passenden Pflichtversicherung benötigen deutsche Urlauber für die Einreise neben einem Reisepass auch ein Visum. Es wird geraten, das Visum rechtzeitig vorab online zu beantragen. Dabei sollte man mit mindestens zehn Werktagen an Bearbeitungszeit rechnen.