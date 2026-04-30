"Tag der offenen Tür" der Bundespolizei Trier





Von 11 - 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Informationsständen und zahlreichen Aktionen für Jung und Alt.



So ist bei der Fahrzeugausstellung neben verschiedenen Einsatzfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber und ein Wasserwerfer zu bestaunen.



Die Beamtinnen und Beamten des Ermittlungsdienstes zeigen und erklären worauf es bei der Spurensuche und Spurensicherung ankommt. Für die Jüngeren wird ein eigener Fingerabdruckpass ausgestellt.



Unser Team der Prävention stellt die Kriminalprävention der Bundespolizei vor und steht Interessierten Rede und Antwort.



Am Stand der Einstellungsberatung werden eure Fragen rund um den Polizeidienst, die Einstellungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren und die Ausbildung/das Studium beantwortet.



Neben einer Vorführung unserer Diensthunde (13:00 Uhr und 16:00 Uhr) und der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz (14:00 Uhr und 17.00 Uhr) zeigen Höhenkletterer der Bundespolizeiabteilung Hünfeld (12:00 Uhr und 15:00 Uhr) am Gebäude der Bundespolizeiinspektion ihr Können.



Die musikalische Begleitung übernehmen die "Lucky Cops" des Bundespolizeiorchesters Hannover.



Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt - Getränkestände, klassisches Grillgut bis hin zu verschiedenen Süßspeisen. Zudem sind im Angebot ein Eiswagen und das Barista-Bike. Für die Kinder steht eine Hüpfburg zum Austoben bereit.



Kommen Sie vorbei und erleben einen interessanten und spannenden Tag mit der Bundespolizei.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

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