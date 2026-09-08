Die Tennis-Weltranglistenneunte Elina Switolina zeigt Bilder der Zerstörung in ihrem Padelclub. Sie richtet wegen der russischen Invasion einen Hilferuf an internationale Freunde.

Kiew (dpa) – Der Padelclub von Elina Switolina in Kiew ist nach Angaben der ukrainischen Tennis-Weltranglistenneunten durch die Folgen eines russischen Angriffs schwer beschädigt worden. Die 31-Jährige veröffentlichte via Instagram Fotos eines Brands und einer weitgehend eingestürzten Decke, deren Teile auf den Plätzen lagen.

«Mit dieser Nachricht möchte ich unsere internationalen Partner und Freunde erreichen, die uns, die ukrainischen Athleten, auf internationaler Bühne unterstützen und anfeuern, und um Unterstützung und konkrete Aktionen bitten, die helfen können, den Aggressor zu stoppen», schrieb Switolina.

Padelclub: Schäden als Folgen einer Druckwelle

Sie hatte den Padelclub in der ukrainischen Hauptstadt vor gut vier Monaten gemeinsam mit dem früheren Tennisprofi Sergej Stachowski eröffnet. Man habe die Folgen eines russischen Angriffs auf ein nahe gelegenes Lebensmittelwerk durch eine Druckwelle gespürt, hieß es via Instagram vom Club. Man arbeite bereits an der Wiederherstellung der Halle. Padel ist ähnlich wie Tennis ein Rückschlagsport und wird im Doppel gespielt. Der Platz ist von Glas- und Gitterwänden umrandet, die Scheiben sind Teil des Spiels.

«Ukrainische Athleten und die junge Generation haben nicht die Möglichkeit, unter gleichen Bedingungen zu trainieren und sich auf internationale Wettbewerbe vorzubereiten wie andere Athleten aus anderen Ländern», schrieb Switolina.

Sie war bei den US Open im Einzel in der dritten Runde ausgeschieden, mit ihrem französischen Ehemann Gaël Monfils erreichte sie das Halbfinale im Mixed-Turnier.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion. In der Nacht waren Explosionen aus der ukrainischen Hauptstadt gemeldet worden. Mehrere Wohnhäuser, Lagerhallen, eine Schule und Autos seien im Zuge der Raketen- und Drohnenangriffe beschädigt worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Behördenangaben.