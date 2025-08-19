Iga Swiatek holt erstmals den Titel in Cincinnati - und soll dann eigentlich direkt weiter nach New York.

Cincinnati (dpa) – Wimbledonsiegerin Iga Swiatek hat erstmals das Tennis-Turnier in Cincinnati gewonnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die US Open gefeiert. Die Polin siegte im Finale 7:5, 6:4 gegen die Weltranglisten-Achte Jasmine Paolini aus Italien.

Nach einem 0:3-Rückstand im ersten Satz übernahm Swiatek das Kommando und bejubelte am Ende den insgesamt 24. Turniersieg ihrer Karriere. «Das bedeutet mir sehr viel. Ich wollte das in diesem Jahr unbedingt», sagte die 24-Jährige, die bereits viermal die French Open gewonnen hat. Vor drei Jahren holte Swiatek auch den Einzel-Titel bei den US Open.

Swiatek ebenfalls für Mixed in New York eingeplant

Beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison soll die Weltranglisten-Zweite eigentlich bereits heute in New York gemeinsam mit dem Norweger Casper Ruud im Mixed antreten. Der Wettbewerb im gemischten Doppel findet in einem neuen Format an nur zwei Tagen statt.

Etliche Stars haben ihre Teilnahme zugesagt, darunter auch Alexander Zverev und Jannik Sinner. Beide waren beim Turnier in Cincinnati zuletzt aber gesundheitlich angeschlagen. Sinner gab am Montag beim Stand von 0:5 im ersten Satz das Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz auf. Zverev verlor zuvor im Halbfinale gegen Alcaraz und hatte dabei große körperliche Probleme. Die Einzel-Wettbewerbe der US Open beginnen am Sonntag.