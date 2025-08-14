Die Ausgangslage wirkt eindeutig, doch ein Blick fünf Monate zurück zeigt, dass im Derby zwischen dem TuS Hoppstädten und dem SV Heimbach alles möglich ist.

Sein zweites Derby in Folge bestreitet am Freitagabend der TuS Hoppstädten in der A-Klasse. Um 19 Uhr gastiert der SV Heimbach auf der Schmittwiese. Die Vorzeichen sind eindeutig. Der TuS geht mit dem Rückenwind des 9:1-Sieges im Doppelort-Duell beim SV Weiersbach in die Partie und hat damit die 0:3-Auftaktniederlage gegen die SG Rhaunen/Bundenbach ausgemerzt. Der SV Heimbach hat dagegen nach zwei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto.

Der TuS Hoppstädten ist also klarer Favorit, dürfte aber mit Vorsicht an die Sache gehen. Denn die Heimbacher haben sich gesteigert und hatten zuletzt den SV Buhlenberg zu Hause am Rande eines Punktverlusts. Mit Mühe und Glück gewann Buhlenberg 3:2.

Zudem entschied der SVH das letzte Duell beim TuS Hoppstädten für sich. 4:1 gewann das Team von Spielertrainer Kevin Hohrein vor fünf Monaten auf der Schmittwiese und startete damit eine Aufholjagd zum Klassenverbleib.