Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir in unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Ob im Kuchen, im Müsli oder pur: Blaubeeren schmecken am besten, wenn sie schön süß und aromatisch sind. Doch vor dem Essen lässt sich kaum erkennen, welche Beeren reif sind und welche noch sauer. Praktisch wäre es, sie vorab unterscheiden zu können. Gibt es dafür einen einfachen Trick?

Tiktok, Instagram und Co sind voller Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. In diesem Fall: Blaubeeren einfach in ein Glas Wasser geben, um die süßen von den sauren Beeren zu unterscheiden.

Süß sinkt – sauer schwimmt?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Wasser-Test für Heidelbeeren in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Heidelbeeren in ein Glas Wasser geben. Reife, süße Beeren sollen dort zu Boden sinken, weil sie durch ihren höheren Zuckergehalt eine höhere Dichte haben. Unreife, saure Beeren sollen dagegen oben schwimmen.

Fazit: Die Reifeprüfung funktioniert

Fazit: Der Hack funktioniert. Einige Beeren schwimmen, andere sinken. So lässt sich recht gut unterscheiden, welche schon süß und welche noch sauer sind.

Tipp: Die sauren Beeren einfach noch etwas nachreifen lassen oder als frisch-sauren Kontrast in süßem Teig verwenden.