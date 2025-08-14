Am späten Dienstagabend (22:00 Uhr) hielt sich der alkoholisierte Mann (0,9 Promille) unbefugt im Gleisbereich auf. Nach Ansprache und Belehrung wurde er mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Trier entlassen.
Nur drei Stunden später wurde der Sudanese wiederum im Gleisbereich angetroffen. Dieses Mal warf er zusätzlich mit Müll und Steinen um sich und beschädigte dadurch Gegenstände. Aufgrund der psychischen Verfassung des Mannes erfolgte eine Verbringung ins Mutterkrankenhaus Mitte Trier.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sudanese mehrfach im Gleisbereich am Hbf Trier
Lesezeit 1 Minute