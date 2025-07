Im Trainingslager des VfB Stuttgart verletzt sich Mittelfeldspieler Angelo Stiller am Knöchel. Nun steht die Diagnose fest.

Stuttgart (dpa) – Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller muss vor dem Auftakt in die neue Saison mit dem VfB Stuttgart einen Rückschlag hinnehmen. Die Sprunggelenksverletzung des Mittelfeldspielers stellte sich als Teilriss des Außenbandes heraus, wie der schwäbische Bundesligist nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Stiller hatte sich am Mittwoch im Trainingslager in Rottach-Egern verletzt.

Der Leistungsträger wird nach Angaben der Stuttgarter mit der Mannschaft im Trainingslager bleiben, auch wenn er «in den kommenden Tagen» nicht an den Übungseinheiten des Teams teilnehmen könne.

Testspiele ohne Stiller

Ob der 24-Jährige für das Supercup-Spiel am 16. August gegen den FC Bayern bereit sein könne, teilte der VfB nicht mit. Die Rehamaßnahmen und das anschließende Aufbautraining erfolgen «symptom- und beschwerdeorientiert», hieß es. Für die Testspiele gegen den Toulouse FC am 2. August und den FC Bologna am 9. August werde Stiller aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen.

Ende der vergangenen Bundesliga-Saison hatte Stiller ebenfalls eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Diesmal sei aber der linke Fuß und damit nicht wie vor dem DFB-Pokalsieg der rechte betroffen, teilte der VfB mit.

Vor dem Finalsieg in Berlin gegen Außenseiter Arminia Bielefeld war der Schlüsselspieler der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß rechtzeitig wieder einsatzbereit gewesen. Für die danach anstehenden Nations-League-Partien der Nationalelf hatte Stiller dann aber abgesagt.