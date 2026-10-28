Gaydon (dpa/tmn) – Im Himmel der Götter frischt der Wind auf: Denn ein halbes Jahr nach der Markteinführung des Valhalla hat Aston Martin jetzt auch eine offene Version des Supersportwagens angekündigt. Der Spider feiert seine Weltpremiere gerade auf den Las Vegas Concours d'Elegance und soll nach Angaben des britischen Herstellers im nächsten Jahr in den Handel kommen. Preise nennt Aston Martin noch nicht. Doch wird der offene Zweisitzer sicher teurer als das auf 999 Exemplare limitierte Coupé, das bei knapp unter einer Million Euro startet.



Der Antrieb ist identisch mit der geschlossenen Version: Im Zentrum der Kraft steht ein 4,0 Liter großer V8 von AMG, der bereits auf 535 kW/728PS kommt. Ihm arbeiten allerdings noch drei E-Maschinen zu, zwei an der Vorderachse und einer im Doppelkupplungsgetriebe, mit denen die Systemleistung auf 793 kW/1.079 PS steigt. Das ermöglicht Fahrleistungen, vor denen die stabilste Föhnfrisur kapitulieren dürfte: Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt laut Aston Martin in 2,5 Sekunden und das Spitzentempo ist erst bei 350 km/h erreicht.

Stoffverdeck oder ein optionales Carbondach

Zwar hat Aston Martin ein neues Windschott entwickelt, mit dem solche Geschwindigkeiten erträglich werden sollen. Doch mit Verdeck ist es vorbei mit der ungezügelten Raserei: Wer das Stoffverdeck einsetzt, soll nicht mehr schneller als 200 km/h fahren.

Für eilige Kunden gibt's allerdings eine Alternative. Als Extra verkaufen die Briten ein Carbondach, das zwar nicht mehr in den kleinen Verdeckkasten passt, sondern bei schönem Wetter zu Hause bleiben muss. Doch dafür ist damit dann auch mit Dach die volle Geschwindigkeit möglich.