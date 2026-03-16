Zinswachstum, Zuwachssparen, Plus-Zins: Hinter unterschiedlichen Begriffen steckt dasselbe Produkt - der Stufenzins. Was hat es damit auf sich? Und welche Produkte haben im Test die Rendite-Nase vorn?

Berlin (dpa/tmn) – Für Treue belohnt werden? Das gibt es bei sogenannten Stufenzins-Produkten. Wer auf diese Weise sein Geld anlegt, wird von Jahr zu Jahr mit steigenden Zinssätzen belohnt.

Der Vorteil der Festgeld-Alternative: Nach Ablauf einer Kündigungssperrfrist kann die Anlage – oft unter Einhaltung einer Dreimonatsfrist – aufgelöst werden und ist so also deutlich flexibler verfügbar als angelegtes Festgeld. Die Zeitschrift «Stiftung Warentest Finanzen» (Ausgabe 4/2026) hat zehn solcher Angebote unter die Lupe genommen.

Hier gibt's im Schnitt die meisten Zinsen

Das Ergebnis: Wer plant, sein Geld für drei Jahre anzulegen, findet derzeit die attraktivsten Angebote bei der MMV Bank und der Gefa Bank. Angelegtes Geld bringt dort – dem steigenden Zinssatz sei Dank – im Schnitt 2,42 beziehungsweise 2,30 Prozent Zinsen pro Jahr. Voraussetzung bei beiden Anbietern: eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro. Bei beiden Banken besteht zudem eine Kündigungssperrfrist neun (MMV Bank) beziehungsweise zwölf Monaten (Gefa Bank).

Wer sogar fünf Jahre auf sein angelegtes Geld verzichten kann, bekommt bei der Oldenburgischen Landesbank derzeit mit 2,30 Prozent Zinsen pro Jahr die besten Konditionen (1.000 Euro Mindestanlage, zwölf Monate Kündigungssperrfrist) gefolgt von der Targobank mit 2,10 Prozent (2.500 Euro Mindestanlage, ohne Kündigungssperrfrist).

Blick auf die Gesamtrendite lohnt

Wichtig beim Vergleich: Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich nicht von später – zum Beispiel nach fünf oder sechs Jahren – hohen Nominalzinsen täuschen lassen. Bei der Bausparkasse Mainz zum Beispiel gibt es im sechsten Jahr gute 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr.

Entscheidend ist aber der Schnitt über die Gesamtlaufzeit. Weil die Zinsen bei diesem Anbieter bis ins dritte Jahr hinein deutlich unterhalb von einem Prozent liegen, beträgt die Gesamtrendite über die Gesamtlaufzeit von sechs Jahren trotzdem nur 1,59 Prozent – was nicht einmal die Inflation ausgleichen dürfte.