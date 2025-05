Luca Pfeiffers Zeit beim VfB geht zu Ende. Nach einem unglücklichen Jahr in Karlsruhe heuert der Angreifer nun bei der SV Elversberg an - und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Stuttgart/Spiesen-Elversberg (dpa) – Stürmer Luca Pfeiffer verlässt den VfB Stuttgart und wechselt in die 2. Fußball-Bundesliga zur SV Elversberg. Für den 28-Jährigen endet damit eine insgesamt recht unbefriedigende Zeit bei den Schwaben, in der er auch zweimal verliehen wurde – erst an den SV Darmstadt 98 und in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC. Bei den Badenern blieb er torlos und musste sich im März einer Fußoperation unterziehen.

Bei den Elversbergern, die nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst haben, unterschrieb Pfeiffer einen Vertrag über drei Jahre. «Durch den Wechsel bietet sich ihm nun die Gelegenheit, in einem ambitionierten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Pfeiffer war 2022 vom dänischen Club FC Midtjylland nach Stuttgart gewechselt.