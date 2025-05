Der 1. FC Köln verstärkt nach dem Aufstieg in die Bundesliga den Angriff. Der neue Stürmer war in der Zweitliga sehr treffsicher.

Köln (dpa) – Der 1. FC Köln hat sich nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga mit Ragnar Ache verstärkt. Der Stürmer wechselt vom 1. FC Kaiserslautern an den Rhein und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029. Nach Informationen des «Kicker» aktivierte Köln eine Ausstiegsklausel in Aches Vertrag.

Der 26-Jährige zeigte sich in den beiden vergangenen Spielzeiten in Lautern sehr treffsicher. In seiner ersten Saison auf dem Betzenberg erzielte Ache 16 Tore, in der gerade abgelaufenen Spielzeit traf er sogar 18-mal.

«Für unsere Kaderplanung war die Besetzung dieser Position ein zentrales Ziel», sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. «Er ist nicht nur ein richtig guter Stürmer, sondern auch ein Typ, der sich schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und unsere Offensive mit seiner Qualität in der Spitze verbessert.»