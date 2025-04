Struff scheitert in zweiter Runde von Madrid an Tsitsipas

Vor zwei Jahren war Tennis-Profi Jan-Lennard Struff noch über Stefanos Tsitsipas in das Finale von Madrid eingezogen. Jetzt behält der Grieche in der zweiten Runde die Oberhand.

Madrid (dpa) – Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff ist in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid ausgeschieden. Der 35-Jährige unterlag dem früheren Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas aus Griechenland nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 6:3, 4:6, 3:6.

Nach verlorenem ersten Satz übernahm Tsitsipas das Kommando. Das entscheidende Break gelang dem Griechen zum 4:3 im dritten Durchgang. Zum Auftakt hatte sich der Warsteiner Struff nach einer langen Niederlagenserie in den vergangenen Monaten noch gegen Botic van de Zandschulp durchgesetzt. Der Niederländer hatte im dritten Satz aufgegeben.

Zverev steht bereits in der dritten Runde

Vor zwei Jahren war Struff in Madrid überraschend ins Finale von Madrid eingezogen und hatte auf dem Weg dorthin gegen Tsitsipas gewonnen. Den Titel verpasste er dann aber mit einer Niederlage gegen den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz.

Eine erneute Enttäuschung erlebte auch Novak Djokovic. Der langjährige Weltranglisten-Erste aus Serbien, der seinen 100. Turniersieg jagt, verlor 3:6, 4:6 gegen den Italiener Matteo Arnaldi.

Im Turnier ist noch der an Position eins gesetzte Alexander Zverev. Der Olympiasieger von 2021 trifft in der dritten Runde auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Am Ostersonntag hatte Zverev in München seinen ersten Titel in diesem Jahr gefeiert.