Das hatte sich Jan-Lennard Struff anders vorgestellt. In seinem bisher größten Match bei den US Open will er Novak Djokovic fordern, bleibt aber chancenlos. Das Turnier war für ihn dennoch ein Erfolg.

New York (dpa) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open die erhoffte Sensation gegen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic klar verpasst und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der Qualifikant musste sich gegen den Favoriten aus Serbien mit 3:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben und wartet weiter auf sein erstes Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere. Nach nur 1:49 Stunden war Struffs Auftritt vor rund 24.000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium beendet.

Schon der Achtelfinal-Einzug war für den 35 Jahre alten Sauerländer sein bisher größter Erfolg beim New Yorker Grand-Slam-Turnier. Nach seinem Ausscheiden ist nun keiner der anfangs sechs deutschen Tennisprofis in den Einzel-Wettbewerben der Damen und Herren mehr dabei. Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev hatte am Samstag überraschend in der dritten Runde verloren.

Für Djokovic geht die Rekordjagd weiter

Wie in den Runden zuvor hatte Djokovic auch gegen Struff körperliche Beschwerden und rief nach dem gewonnen ersten und zweiten Satz den Physiotherapeuten auf den Platz. Stoppen ließ er sich davon nicht.

Dank des Viertelfinaleinzugs kann Djokovic weiter auf seinen 25. Grand-Slam-Titel hoffen, mit dem er zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufsteigen würde. Der 38-Jährige bekommt es im Kampf um das Erreichen des Halbfinals mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun.