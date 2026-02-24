Tennis
Struff scheidet als Lucky Loser in Runde eins in Dubai aus
Jan-Lennard Struff
Für Jan-Lennard Struff ist das Turnier in Dubai früh beendet. (Archivbild)
Dar Yasin. DPA

Erst raus, dann doch dabei: Struff springt in Dubai als Nachrücker ein. Dann ist für den Tennisprofi doch nach nur einem Match wieder Schluss.

Dubai (dpa) – Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Tennisturnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Sauerländer unterlag dem klar favorisierten Weltranglisten-Zehnten Alexander Bublik aus Kasachstan mit 3:6, 4:6. Struff war eigentlich schon in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert. Wegen einer Absage war der Warsteiner aber als Lucky Loser doch noch in das Hauptfeld gerutscht. Weitere deutsche Spieler sind in Dubai nicht am Start.

© dpa-infocom, dpa:260224-930-729586/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren