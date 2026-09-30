Tennis
Struff gewinnt Auftaktspiel in Peking
Jan-Lennard Struff
Jan-Lennard Struff steht beim Turnier in Peking im Achtelfinale. (Archivbild)
Ben Whitley. DPA

Jan-Lennard Struff ist erfolgreich in die Turnier-Serie in Asien gestartet. Auch Alexander Zverev ist in Peking im Einsatz.

Lesezeit 1 Minute

Peking (dpa) – Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht. Der 36-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Thiago Tirante mühelos mit 6:1, 6:4. Struff, der zuletzt beim Davis-Cup-Spiel gegen Kroatien zur eigenen Enttäuschung gefehlt hatte, könnte jetzt auf Daniil Medwedew treffen. Der Russe hatte zuletzt das Turnier in Hangzhou gewonnen.

US-Open-Champion Alexander Zverev bekommt es in seinem Erstrunden-Spiel mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Der Weltranglisten-Zweite war zuletzt beim Laver Cup in London aktiv und gewann dort mit dem Team Europa gegen das Team Welt. Zverev peilt bis zum Jahresende Platz eins in der Weltrangliste an. Weil der Italiener Jannik Sinner nach wie vor wegen Kniebeschwerden passen muss, stehen die Chancen dafür nicht schlecht.

© dpa-infocom, dpa:260930-930-766319/1

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