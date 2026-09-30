Peking (dpa) – Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht. Der 36-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Thiago Tirante mühelos mit 6:1, 6:4. Struff, der zuletzt beim Davis-Cup-Spiel gegen Kroatien zur eigenen Enttäuschung gefehlt hatte, könnte jetzt auf Daniil Medwedew treffen. Der Russe hatte zuletzt das Turnier in Hangzhou gewonnen.

US-Open-Champion Alexander Zverev bekommt es in seinem Erstrunden-Spiel mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Der Weltranglisten-Zweite war zuletzt beim Laver Cup in London aktiv und gewann dort mit dem Team Europa gegen das Team Welt. Zverev peilt bis zum Jahresende Platz eins in der Weltrangliste an. Weil der Italiener Jannik Sinner nach wie vor wegen Kniebeschwerden passen muss, stehen die Chancen dafür nicht schlecht.