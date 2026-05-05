Strauß-Ideen: Die Geranie muss nicht auf dem Balkon bleiben

Geranien in Balkonkästen kennt man. Doch es geht auch anders: in der Vase zum Beispiel. So halten die Blumen im Strauß am besten.

Bonn (dpa/tmn) – Sie sind klassische Balkonpflanzen. Doch man kann sie sich auch ins Haus holen – oder verschenken: Fast alle Geranienarten lassen sich für die Vase schneiden. Besonders gut dafür geeignet laut der Geranienzüchter-Initiative Pelargonium for Europe (PfE): stehende Geranien, Edel- und Duftgeranien und Schmetterlingsgeranien.

Damit sie sich in der Vase möglichst lange halten, sollten sie am besten direkt nach dem Gießen geschnitten werden. Anschließend nochmal schräg anschneiden und in frisches Wasser stellen. An einem kühlen Standort halten die Geranien PfE zufolge dann drei bis fünf Tage lang.

Erst Mitte Mai nachts draußen lassen

Die Geranien lassen sich gut mit Wilder Möhre, Gräsern und Prachtkerze zusammenbinden. Eine andere Kombi: die Geranien im Strauß mit Wilder Möhre, Trommelstöckchen, Ziergräsern, Nelkenwurz und Prachtkerze mixen.

An eine bunte Sommerwiese erinnert ein Mix mit Braunem Storchschnabel, Wiesen Storchschnabel, Gräsern, Schlangen-Knöterich, Purpur-Königskerze, Sumpf-Schwertlilie, Wald-Vergissmeinnicht und Akelei, heißt es von der Geranienzüchter-Initiative.

Übrigens: Auf den Balkon sollte man Geranien am besten erst ab Mai dauerhaft stellen – idealerweise erst nach den Eisheiligen Mitte Mai. An warmen Tagen kann man sie aber bereits vorher stundenweise nach draußen bringen, rät PfE. Dann können sie sich langsam an Sonne und Wind gewöhnen.