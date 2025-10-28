Konversion gestoppt Straßburg-Kaserne rückt in Fokus der Bundeswehr 28.10.2025, 14:13 Uhr

i Die Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungen wird bundesweit ausgesetzt: Das gilt auch für die Idar-Obersteiner Straßburg-Kaserne, die seit mehr als 15 Jahren nicht mehr genutzt wird. Hosser

Viele Jahre wurden unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten für die Straßburg-Kaserne evaluiert. Politiker verschiedener Parteien haben in jüngster Vergangenheit immer wieder betont, dass eine militärische Reaktivierung sinnvoll sei.

Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) hat ein Moratorium für Konversionsvorhaben beschlossen. Die Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungen wird bundesweit ausgesetzt – betroffen sind 187 ehemalige und 13 noch genutzte Standorte.







