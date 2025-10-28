Viele Jahre wurden unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten für die Straßburg-Kaserne evaluiert. Politiker verschiedener Parteien haben in jüngster Vergangenheit immer wieder betont, dass eine militärische Reaktivierung sinnvoll sei.
Lesezeit 2 Minuten
Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) hat ein Moratorium für Konversionsvorhaben beschlossen. Die Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungen wird bundesweit ausgesetzt – betroffen sind 187 ehemalige und 13 noch genutzte Standorte.