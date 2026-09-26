Stephen Curry hat in der NBA bislang nur für ein Team gespielt - und dabei bleibt es auch. Der Superstar hat sich zu den Warriors bekannt.

Berlin (dpa) – Basketball-Superstar Stephen Curry spielt auch in Zukunft für die Golden State Warriors. Der 38-Jährige einigte sich mit der Franchise auf eine Vertragsverlängerung, wie der siebenmalige NBA-Meister bekannt gab. Laut ESPN und der Nachrichtenagentur AP läuft der neue Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29 und ist 116 Millionen US-Dollar (rund 102 Millionen Euro) wert. Im letzten Vertragsjahr würde Curry dann in seine 20. Saison in der nordamerikanischen Profiliga mit den Warriors gehen.

«Es hat in der Geschichte des Profisports nie ein besseres Gesicht für eine Franchise gegeben, sowohl auf als auch abseits des Platzes, als Stephen Curry bei den Warriors», sagte Warriors-General Manager Mike Dunleavy.

Laut ESPN erhöhen sich Currys Einnahmen allein durch seine NBA-Verträge auf 652 Millionen Dollar. Damit sei er der erste Spieler der NBA-Geschichte, der die 600-Millionen-Dollar-Marke überschreiten würde. In der Pressemitteilung der Franchise wurden keine Vertragsdetails bekanntgegeben.

Noch immer Punkte-Gigant – aber mit Knieproblemen

Curry hatte zuletzt betont, er wolle «kein Drama» aus den Vertragsverhandlungen machen, die sich auch wegen der Gehaltsgrenzen in der NBA kompliziert gestalteten.

Mit Golden State hat der Point Guard vier NBA-Meisterschaften gewonnen, zuletzt im Jahr 2022. In der Vorsaison war er auf einen Punkteschnitt von 26,6 gekommen und wurde zum zwölften Mal in seiner Karriere ins NBA All-Star Team gewählt. Er hatte wegen anhaltender Probleme mit dem rechten Knie aber auch viele Spiele verpasst.