Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Gaspreise für Haushalte im Schnitt um mehr als 50 Prozent gestiegen. Doch ein vorschneller Anbieterwechsel lohnt sich nicht immer – worauf Sie jetzt achten sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran und seine Folgen treiben die Großhandelspreise für Erdgas. Sie haben sich seit Beginn des Konflikts nach Angaben der Zeitschrift «Stiftung Warentest Finanzen» (Ausgabe 12/2026) beinahe verdoppelt. Ganz so extrem kommen die Gas-Preissteigerung zwar bislang nicht bei Privathaushalten an, aber auch diese sind im selben Zeitraum im Schnitt immerhin um mehr als 50 Prozent gestiegen, hat das Vergleichsportal Verivox berechnet – und zwar von rund 8 ct/kWh auf etwa 12,50 ct/kWh.

Was können Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit Gas heizen, jetzt also tun? Die «Stiftung Warentest Finanzen» rät zu folgendem Vorgehen:

Schritt 1: Prüfen Sie den bisherigen Gasvertrag

Finden Sie anhand aktueller Rechnungen oder der Vertragsunterlagen heraus, wie lange Ihr bestehender Vertrag noch läuft, wie lange die Preisgarantie gilt und wie hoch Arbeits- und Grundpreis sind. Wenn Laufzeit und Preisgarantie noch viele Monate bestehen, müssen Sie nicht aktiv werden. Sie können einen Anbieterwechsel allerdings oft bereits vier bis sechs Monate vor Vertragsende forcieren.

Finden Sie anhand aktueller Rechnungen oder der Vertragsunterlagen heraus, wie lange Ihr bestehender Vertrag noch läuft, wie lange die Preisgarantie gilt und wie hoch Arbeits- und Grundpreis sind. Wenn Laufzeit und Preisgarantie noch viele Monate bestehen, müssen Sie nicht aktiv werden. Sie können einen Anbieterwechsel allerdings oft bereits vier bis sechs Monate vor Vertragsende forcieren. Schritt 2: Stellen Sie Vergleiche an

Vergleichen Sie den bisherigen Tarif mit anderen verfügbaren, preiswerten Tarifen, die an Ihrem Wohnort verfügbar sind. Gängige Vergleichsportale können helfen. Wählen Sie nur Angebote mit Preisgarantie und ohne Bonus aus. Prüfen Sie zudem die Tarife der örtlichen Stadtwerke, die oft nicht in den Vergleichsportalen gelistet sind.

Vergleichen Sie den bisherigen Tarif mit anderen verfügbaren, preiswerten Tarifen, die an Ihrem Wohnort verfügbar sind. Gängige Vergleichsportale können helfen. Wählen Sie nur Angebote mit Preisgarantie und ohne Bonus aus. Prüfen Sie zudem die Tarife der örtlichen Stadtwerke, die oft nicht in den Vergleichsportalen gelistet sind. Schritt 3: Schließen Sie einen neuen Vertrag ab

Enden Vertragslaufzeit oder Preisgarantie bald, kann sich der Abschluss eines neuen Vertrags lohnen – selbst dann, wenn der aktuelle Preis ohne Garantie günstiger wäre als der Neukundenpreis. Denn bis zu einem späteren Vertragsschluss können weitere Preiserhöhungen durchschlagen.