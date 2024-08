Plus Oberfell

Zur Person: Sabine Meurer

i Sabine Meurer ist zur Ortsbürgermeisterin von Oberfell wiedergewählt worden. (Anm. d. Red. Leider liegt uns nicht zu jedem Kandidaten ein Porträtfoto vor.) Foto: Kai Myller

Sabine Meurer, 56 Jahre alt, stammt aus Oberfell, dem Ort, dem sie nun vorsteht. Die gelernte Bürokauffrau habe sie ihr erstes Kind „ziemlich früh“ mit 23 Jahren bekommen, es folgten drei weitere. Beruflich wechselte sie dann als Schulsekretärin erst zur Grundschule in Oberfell, später zur Realschule Plus in Kobern-Gondorf.