Zur Person: Pfarrer Markus Pfeiffer

i Bei der Segnung (von links): Pfarrer Markus Pfeiffer, Pfarrer Oliver Sigle, Viola Bruchhäuser aus Eppenrod (KV Esterau), Dekanin Kerstin Janott, Benjamin Albrecht (KV Diez), Pfarrer Ingo Lüderitz (Diez), Jörg Meister aus Holzappel (KV Esterau) Foto: wis

Der neue Esterau-Pfarrer Markus Pfeiffer (55) ist nach eigenem Befinden in einem bewusst christlichen Elternhaus in Limburg aufgewachsen und hat sich dort bereits kurz nach seiner Konfirmation für die kirchliche Jugend engagiert. Nach seinem Abitur studierte er in Frankfurt und Marburg Evangelische Theologie. Auf sein Zweites Examen und ein Spezialvikariat im Bereich Kinder- und Jugendarbeit folgte im Jahr 2004 seine erste Pfarrstelle in Dörnberg.