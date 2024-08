Wissenswertes

Anzeige

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (Kipki) eine Offensive für den Klimaschutz gestartet. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu pro Einwohner rund 44 Euro für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Stadt Neuwied bekommt deshalb insgesamt 1,9 Millionen Euro Kipki-Förderung.

Gemäß Stadtratsbeschluss wird dieses Geld auf neun Projekte verteilt. Neben der Förderung von Begrünungsmaßnahmen unterstützt die Stadt Neuwied Privatleute auch beim Ankauf von Balkonphotovoltaikanlagen (Antrag unter: www.neuwied.de/kipki). Die weiteren Punkte sind: Überdachung des Deichwelle-Parkplatzes mit einer Fotovoltaikanlage, Ausbau der Ladeinfrastruktur bei der Stadtverwaltung, neue Fahrradabstellanlage an der Geschwister-Scholl-Schule, Einbau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften, Erneuerung der Fenster an der Grundschule Niederbieber, Verbesserung des Sonnenschutzes an elf städtischen Kitas und Klimaanpassungsmaßnahmen am Jugendzentrum Big House. red