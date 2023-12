Plus Rhein-Lahn „Wir wollen nicht nur Sparkirche sein“: Synodale aus dem Dekanat Nassauer Land hoffen auf Freiräume Als „äußerst anstrengende“ Synode empfanden die drei Vertreterinnen aus dem evangelischen Dekanat Nassauer Land die Herbsttagung in Frankfurt, nicht nur, weil die Beratungen teilweise bis in den späten Abend andauerten. „Wir haben uns die Entscheidungen wirklich nicht leicht gemacht“, sagte Astrid Ellermann (Auel).

Im Ergebnis sehe es zwar so aus, als sei überall etwas gekürzt worden. „Das stimmt aber nicht, es wurde sehr gezielt überlegt, wo gespart werden könnte. Mir persönlich wird noch zu wenig in der Verwaltung gekürzt, da sollten einfach Aufgaben wegfallen, aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif“, so ...