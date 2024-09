Weitere Mitteilungen aus dem Rat: Mögliche Gebiete für Windenergie in Rhein-Mosel

Offenlage für mögliche Vorranggebiete für Windenergie läuft. In der VG Rhein-Mosel gibt es drei mögliche Gebiete.

Windkraft hat einen großen Anteil an den erneuerbaren Energien. Foto: Birgit Pielen

Aktuell laufe eine Offenlage der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, verkündete VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann. Bis Mitte Oktober könne man auf der Internetseite der Planungsgemeinschaft den aktuellen Entwurf der ersten Teilfortschreibung für Vorranggebiete für Windenergien einsehen.

Demnach gebe es in der VG drei Gebiete: eine Fläche in Dieblich und zwei Flächen in Macken/Burgen. fan