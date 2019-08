Niederelbert

Unsere Tour beginnt am Parkplatz an der Hollerer Straße in Niederelbert. Vorbei an der St.-Josef-Kirche geht es links hoch in die Oststraße. Dort, wo das bekannte WT-Schild, das die WällerTouren kennzeichnet, fehlt, sollte sich der Wanderer an das Schild Rundwanderweg halten. Erster Zielpunkt ist der westlich des Ortes gelegene Aussichtspunkt „Hähnchen“, den man über einen teils geschotterten Höhenweg erreicht.