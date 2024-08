Plus Vallendar

Was Beethoven mit Koblenz zu tun hat

i In der heutigen Wirtschaftshochschule WHU, zu Goethes Zeiten der Sitz der Familie d'Ester, gibt es nun ein Goethezimmer. Foto: Rico Rossival

1774 war Goethe in Vallendar, drei Jahre später wurde ebenda ein Landschaftsmaler geboren: Jean oder eher Johann Koch. Er suchte von Vallendar aus Kontakt zu dem berühmten Schriftsteller. Im Rahmen seiner Forschungen transkribiert Adolf T. Schneider Briefe, die Koch an Goethe geschrieben hat. Es geht um Empfehlungsbitten, mit denen sich der junge Radierer und Maler an den Schriftsteller und Dichter wendet, um eine Veröffentlichung in Zeitschriften zu ermöglichen.